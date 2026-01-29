 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Новости Четверг, 29 января 2026 16:01
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, в котором приняла участие председатель Верховного суда Саида Бутба. В соответствии с повесткой дня обсуждался проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия». Изменения регулируют ряд вопросов, связанных с территориальной подсудностью судов.

Затем был рассмотрен законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», который предусматривает исключение из ранее принятого закона статьи 3.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие обеспечит формирование нового состава общественной палаты Республики Абхазия в соответствии с действующим законодательством.

Комитетом были приняты решения вынести данные законопроекты на заседание сессии Парламента для принятия их в первом чтении.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Четверг, 29 января 2026 16:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О КИНЕМАТОГРАФИИ» ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.