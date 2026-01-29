ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, в котором приняла участие председатель Верховного суда Саида Бутба. В соответствии с повесткой дня обсуждался проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия». Изменения регулируют ряд вопросов, связанных с территориальной подсудностью судов.

Затем был рассмотрен законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», который предусматривает исключение из ранее принятого закона статьи 3.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие обеспечит формирование нового состава общественной палаты Республики Абхазия в соответствии с действующим законодательством.

Комитетом были приняты решения вынести данные законопроекты на заседание сессии Парламента для принятия их в первом чтении.