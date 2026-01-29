 

июня 24 2024

февраля 07 2024

ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Четверг, 29 января 2026 16:19
Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. Обвинение в хищении чужого имущества в крупном размере предъявлено жителю г. Гагра Тарба Шамилю Ревазовичу, 1981 года рождения. Согласно материалам уголовного дела, гражданин Тарба путем свободного доступа проник в автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный по ул. Ардзинба в г. Гагра, и, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, похитил транспортное средство.

В салоне машины на момент угона находились денежные средства в размере 12000 рублей, документы на имя потерпевшей, а также банковская карта, с которой злоумышленник совершил покупку розничных товаров на сумму 3225 рублей. Общая сумма ущерба составила 165 225 рублей.

Шамиль Тарба был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции и ОУР УВД по Гагрскому району. Похищенный автомобиль также обнаружен и будет возвращен владельцу.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 155 УК РА, проводит следственный отдел Гагрского РУВД. Обвиняемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

