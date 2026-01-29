1,599 ГРАММА МЕФЕДРОНА ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК совместно с сотрудниками ОУР ОМ поселка Цандрыпш по Гагрскому району на т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта по направлению «импорт» досмотрели транспортное средство «Toyota Voxy» с государственным регистрационным номером А816УУ АВН, которым управлял гражданин Республики Абхазия Даур Геннадиевич Кетия, 1992 года рождения, зарегистрированный в городе Пицунда.

В автомобиле гражданина Кетия Д.Г. был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось порошкообразное вещество светло-желтого цвета.

Гражданин Кетия пояснил, что в пакете содержится наркотическое средство «Мефедрон», которое он приобрел на территории Российской Федерации.

Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД РА, представленное на исследование вещество, изъятое у гражданина Кетия Д.Г., является наркотическим средством «Мефедрон» общей массой 1,599 г.

Гражданин Кетия Д.Г. задержан и помещен в ИВС УВД по Гагрскому району.

По данному факту собран соответствующий материал.