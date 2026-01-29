НА УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СУХУМ – ОЧАМЧЫРА ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

По информации Куруа в 2024 году АЖД перевезла 980 тыс. тонн грузов, а в 2025 году – 1,2 млн тонн.

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. На участке железной дороги от станции Кяласур до станции Очамчыра проводятся ремонтные работы. О том, как они проходят и промежуточных итогах в интервью Апсныпресс рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа.

«В ноябре 2025 г. наш вагон-путеизмеритель, который автоматически проверяет состояние железнодорожных путей, выявил различные неисправности и отклонения от норм. После расшифровки данных мы получили полную картину состояния путей. В связи с прогнозируемым увеличением объемов грузов, в том числе контейнерных, поступающих в Абхазию и направляемых в очамчырский морской порт, возникла необходимость в проведении ремонтных работ», – сказал Куруа.

В Очамчыре также построен новый контейнерный терминал, там уже принимались грузы. Ожидается дальнейшее увеличение грузов через этот терминал.

Президент Бадра Гунба дал поручение железнодорожникам к 10 марта устранить все выявленные недостатки и привести этот участок дороги в соответствие с техническими нормами.

«Ремонтные работы начались в декабре 2025 года. Мы пригласили российскую бригаду специалистов по путевому хозяйству. Ввиду большого объема работ ожидается прибытие еще трех бригад. Участок пути от Сухума до Очамчыры составляет 55 километров, и мы должны устранить все проблемные места. Наши местные бригады уже работают, но дополнительная помощь позволит сократить сроки ремонта. Все необходимые материалы и запчасти закуплены в России», – сказал Леонид Куруа.

На станции Очамчыра, куда поступает основная часть грузов, добавили 5-й путь длиной 650 метров.

«Работы на этом пути будут завершены в ближайшие 3-4 дня», – сказал Куруа.

Железнодорожники уверены в том, что они смогут завершить все ремонтные работы к 10 марта.

«В конце февраля мы проведем промежуточную проверку с помощью путеизмерителя, чтобы убедиться в том, что все сделано правильно, и выявить, если есть какие-то недостатки. Затем будет проведена окончательная проверка. Все ресурсы – люди, инструменты и материалы – готовы. Работа идет полным ходом», – подытожил Леонид Куруа.

Все проводимые работы осуществляются за счет средств АЖД.