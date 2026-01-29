 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СУХУМ – ОЧАМЧЫРА ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Новости Четверг, 29 января 2026 16:27
Оцените материал
(0 голосов)
НА УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СУХУМ – ОЧАМЧЫРА ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. На участке железной дороги от станции Кяласур до станции Очамчыра проводятся ремонтные работы. О том, как они проходят и промежуточных итогах в интервью Апсныпресс рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа.

По информации Куруа в 2024 году АЖД перевезла 980 тыс. тонн грузов, а в 2025 году – 1,2 млн тонн.

«В ноябре 2025 г. наш вагон-путеизмеритель, который автоматически проверяет состояние железнодорожных путей, выявил различные неисправности и отклонения от норм. После расшифровки данных мы получили полную картину состояния путей. В связи с прогнозируемым увеличением объемов грузов, в том числе контейнерных, поступающих в Абхазию и направляемых в очамчырский морской порт, возникла необходимость в проведении ремонтных работ», – сказал Куруа.

В Очамчыре также построен новый контейнерный терминал, там уже принимались грузы. Ожидается дальнейшее увеличение грузов через этот терминал.

Президент Бадра Гунба дал поручение железнодорожникам к 10 марта устранить все выявленные недостатки и привести этот участок дороги в соответствие с техническими нормами.

«Ремонтные работы начались в декабре 2025 года. Мы пригласили российскую бригаду специалистов по путевому хозяйству. Ввиду большого объема работ ожидается прибытие еще трех бригад. Участок пути от Сухума до Очамчыры составляет 55 километров, и мы должны устранить все проблемные места. Наши местные бригады уже работают, но дополнительная помощь позволит сократить сроки ремонта. Все необходимые материалы и запчасти закуплены в России», – сказал Леонид Куруа.

На станции Очамчыра, куда поступает основная часть грузов, добавили 5-й путь длиной 650 метров.

«Работы на этом пути будут завершены в ближайшие 3-4 дня», – сказал Куруа.

Железнодорожники уверены в том, что они смогут завершить все ремонтные работы к 10 марта.

«В конце февраля мы проведем промежуточную проверку с помощью путеизмерителя, чтобы убедиться в том, что все сделано правильно, и выявить, если есть какие-то недостатки. Затем будет проведена окончательная проверка. Все ресурсы – люди, инструменты и материалы – готовы. Работа идет полным ходом», – подытожил Леонид Куруа.

Все проводимые работы осуществляются за счет средств АЖД.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 29 января 2026 16:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 1,599 ГРАММА МЕФЕДРОНА ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ» В АБХАЗИИ ОТКРЫЛИСЬ ЧЕТЫРЕ НОВЫХ КИНОЗАЛА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.