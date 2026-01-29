 

В АБХАЗИИ ОТКРЫЛИСЬ ЧЕТЫРЕ НОВЫХ КИНОЗАЛА

Четверг, 29 января 2026 16:29
В АБХАЗИИ ОТКРЫЛИСЬ ЧЕТЫРЕ НОВЫХ КИНОЗАЛА

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. При поддержке российских Министерства культуры и Фонда кино в Абхазии открылись четыре кинозала: в Гагре, Гудауте, Сухуме и посёлке Гулрыпш. С начала года их уже посетили около семи тысяч человек, сообщил советник президента Абхазии по делам кинематографии Айнар Лабахуа.

«Для нашей республики это значительное событие, ведь кинозалы стали ещё одним местом притяжения как для молодёжи, так и для старшего поколения. В Абхазии теперь есть возможность смотреть кино на большом экране. Это также шанс для местных кинематографистов, и мы готовы оказать им содействие», – отметил Лабахуа.

Во всех залах установлено профессиональное оборудование, предоставленное Абхазии на безвозмездной основе – проекторы, экраны и аудиосистемы.

«Сегодня в Абхазии состоится премьера фильма «Золотой дубль» режиссера Мгера Мкртчяна о выдающемся футболисте команды «Спартак» Никите Симоняне. Она проходит одновременно с премьерой в России», – сообщил Лабахуа.

Кинозалы начали работать 2 января и будут функционировать на постоянной основе. Расписание кинозалов находится в открытом доступе в интернет-ресурсах.

