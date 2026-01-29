 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБСУДИЛИ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

Новости Четверг, 29 января 2026 16:31
ОБСУДИЛИ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством руководителя политической партии «Амцахара» Героя Абхазии Алексея Цугба прошло заседание президиума партии. В нем приняли участие руководители региональных отделений и представители молодежного крыла партии.

На заседании обсудили общественно-политическую ситуацию в стране, положения Соглашения Союза политических партий и общественных организаций, подготовку к предстоящему 80-летию первого председателя Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. «Амцахара» Героя Абхазии, Кавалера ордена «Ахьдз-Апша» первой степени генерал-лейтенанта Сергея Платоновича Дбар.

На президиуме шла речь и о предстоящих выборах в Народное Собрание – Парламент Абхазии.

В завершении работы президиума партийцами был принят ряд решений по повестке заседания.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 29 января 2026 16:37

