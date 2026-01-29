ОБСУДИЛИ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством руководителя политической партии «Амцахара» Героя Абхазии Алексея Цугба прошло заседание президиума партии. В нем приняли участие руководители региональных отделений и представители молодежного крыла партии.

На заседании обсудили общественно-политическую ситуацию в стране, положения Соглашения Союза политических партий и общественных организаций, подготовку к предстоящему 80-летию первого председателя Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. «Амцахара» Героя Абхазии, Кавалера ордена «Ахьдз-Апша» первой степени генерал-лейтенанта Сергея Платоновича Дбар.

На президиуме шла речь и о предстоящих выборах в Народное Собрание – Парламент Абхазии.

В завершении работы президиума партийцами был принят ряд решений по повестке заседания.