РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПЛАН ПОЭТАПНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках визита делегации ФНС России и АО «ГНИВЦ» в Министерстве по налогам и сборам РА состоялась расширенная рабочая встреча, участники которой подробно обсудили план поэтапной реализации проекта. Он включает в себя не только технические решения и внедрение новых программных комплексов, но и адаптацию лучших практик под нужды экономики Абхазии.