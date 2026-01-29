 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПЛАН ПОЭТАПНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 29 января 2026 16:37
Оцените материал
(0 голосов)
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПЛАН ПОЭТАПНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках визита делегации ФНС России и АО «ГНИВЦ» в Министерстве по налогам и сборам РА состоялась расширенная рабочая встреча, участники которой подробно обсудили план поэтапной реализации проекта. Он включает в себя не только технические решения и внедрение новых программных комплексов, но и адаптацию лучших практик под нужды экономики Абхазии.

«Мы переходим от этапа планирования к практическим шагам. Поэтапный подход позволит нам планомерно внедрять цифровые решения, обеспечивая стабильность работы налоговой системы на каждом этапе трансформации», – подчеркнули в руководстве МНС.

Рабочие группы уже приступили к уточнению графиков реализации первых приоритетных задач в рамках межведомственного взаимодействия.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 29 января 2026 16:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБСУДИЛИ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.