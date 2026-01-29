РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПЛАН ПОЭТАПНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ
Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках визита делегации ФНС России и АО «ГНИВЦ» в Министерстве по налогам и сборам РА состоялась расширенная рабочая встреча, участники которой подробно обсудили план поэтапной реализации проекта. Он включает в себя не только технические решения и внедрение новых программных комплексов, но и адаптацию лучших практик под нужды экономики Абхазии.
«Мы переходим от этапа планирования к практическим шагам. Поэтапный подход позволит нам планомерно внедрять цифровые решения, обеспечивая стабильность работы налоговой системы на каждом этапе трансформации», – подчеркнули в руководстве МНС.
Рабочие группы уже приступили к уточнению графиков реализации первых приоритетных задач в рамках межведомственного взаимодействия.