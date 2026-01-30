 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБСУДИЛИ В МИНЮСТЕ

Новости Пятница, 30 января 2026 10:26
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБСУДИЛИ В МИНЮСТЕ

Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве юстиции Абхазии состоялось рабочее совещание под председательством министра Анри Барциц с участием представителей Службы государственной безопасности, Агентства правительственной связи и Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Основной темой совещания стало обсуждение вопросов обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных в программных продуктах, разработанных по заказу Министерства юстиции, в частности, Государственной информационной системе юстиции (ГисЮст), сообщает Минюст.

В связи с отсутствием у Министерства юстиции комплексных полномочий и специализированной компетенции в сфере обеспечения информационной безопасности электронных баз данных, ведомство обратилось к профильным государственным органам с предложением о межведомственном взаимодействии, поскольку данный вопрос относится к сфере их профессиональной компетенции и требует наличия соответствующих знаний, опыта и технических ресурсов.

Представители СГБ, АПС и Госкомсвязи выразили готовность провести детальный анализ представленного программного продукта, подготовить замечания и предложения, направленные на обеспечение защиты персональных данных и устойчивого, безопасного функционирования системы. Также было подчеркнуто наличие у вышеупомянутых ведомств практического опыта и отработанных механизмов экспертной оценки подобных информационных решений. По итогам совещания стороны сошлись во мнении о целесообразности и эффективности межведомственного взаимодействия в данном формате.

