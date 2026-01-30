МЕДИАШКОЛА RT ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ И МЕДИАСПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ

Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии пройдет медиашкола RT для журналистов и медиаспециалистов. 17-18 февраля участники смогут посетить мастер-классы от ведущих специалистов RT:

руководитель службы выпуска RT International Мария Зелеранская – использование искусственного интеллекта в медиа;