МЕДИАШКОЛА RT ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ И МЕДИАСПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ
Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии пройдет медиашкола RT для журналистов и медиаспециалистов. 17-18 февраля участники смогут посетить мастер-классы от ведущих специалистов RT:
руководитель службы выпуска RT International Мария Зелеранская – использование искусственного интеллекта в медиа;
руководитель службы правового вещания и защиты деловой репутации RT Елизавета Худякова – правовые аспекты журналистики и авторские права;
руководитель Ruptly Russia & CIS Мария Антоненко – верификация фото- и видеоматериалов;
старший корреспондент RT International Мурад Газдиев – работа корреспондента и репортажи из горячих точек;
режиссёр документальных фильмов RT Наталья Кадырова – создание эмоциональных документальных фильмов;
оператор RT Максим Сиротин – мобильная съемка и прямые эфиры;
руководитель Telegram-канала «RT на русском» Антон Арасланов – ведение и продвижение новостного Telegram-канала.
Участие бесплатное, по итогам выдаются сертификаты. Запись ведется через форму. Количество мест ограничено.
