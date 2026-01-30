 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЕДИАШКОЛА RT ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ И МЕДИАСПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 30 января 2026 10:28
Оцените материал
(0 голосов)
МЕДИАШКОЛА RT ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ И МЕДИАСПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ

Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии пройдет медиашкола RT для журналистов и медиаспециалистов. 17-18 февраля участники смогут посетить мастер-классы от ведущих специалистов RT:

руководитель службы выпуска RT International Мария Зелеранская – использование искусственного интеллекта в медиа;

руководитель службы правового вещания и защиты деловой репутации RT Елизавета Худякова – правовые аспекты журналистики и авторские права;

руководитель Ruptly Russia & CIS Мария Антоненко – верификация фото- и видеоматериалов;

старший корреспондент RT International Мурад Газдиев – работа корреспондента и репортажи из горячих точек;

режиссёр документальных фильмов RT Наталья Кадырова – создание эмоциональных документальных фильмов;

оператор RT Максим Сиротин – мобильная съемка и прямые эфиры;

руководитель Telegram-канала «RT на русском» Антон Арасланов – ведение и продвижение новостного Telegram-канала.

Участие бесплатное, по итогам выдаются сертификаты. Запись ведется через форму. Количество мест ограничено.

Прочитано 22 раз Последнее изменение Пятница, 30 января 2026 10:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБСУДИЛИ В МИНЮСТЕ ПРОВОДИТСЯ СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.