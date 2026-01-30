 

ПРОВОДИТСЯ СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА

Новости Пятница, 30 января 2026 10:42
ПРОВОДИТСЯ СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА

Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. УСБ МВД Абхазии проводит служебную проверку по факту применения физической силы в отношении одного из пассажиров задерживаемого автотранспортного средства со стороны сотрудника УУР МВД. Инцидент имел место в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на посту ГАИ «Эшера» 26.01.2026 г.

Примерно в 23.50 часов, не подчинившись требованиям сотрудников ОГАИ ОВД по Сухумскому району об остановке, в сторону г. Сухум проследовал автомобиль модели «Мерседес-212» за г.н.з. У999УХ, за которым выехали сотрудники УУР МВД. В ходе преследования машина была остановлена в г. Сухум по ул. Гулия.

При задержании автотранспортного средства одному из пассажиров были нанесены телесные повреждения в область лица оперуполномоченным УУР МВД Мичба М. А.

Материалы проверки, проводимой по приказу вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, будут направлены в органы прокуратуры. На время проведения служебной проверки оперуполномоченный УУР Мичба М. А. отстранен от занимаемой должности.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 23 раз

