В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Пятница, 30 января 2026 16:44
В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Кабинете министров прошло заседание под руководством премьер-министра Владимира Делба, в котором приняли участие вице-премьеры Джансух Нанба и Вараздат Миносян, руководитель Аппарата президента Беслан Эшба и 1-ый замруководителя АП Дмитрий Шамба, и. о. министра социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба, руководители Госкомитета по репатриации и Фонда репатриации.

Обсуждались вопросы оказания социальной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий в целях реализации пунктов Послания президента.

«За счет средств республиканского бюджета реализуется государственная целевая программа «Жилище». Также за счет средств бюджета Фонда репатриации финансируются мероприятия по строительству жилого фонда для репатриантов. Президент обозначил основную цель в этом направлении – объединить ресурсы этих программ для достижения более эффективного результата по предоставлению жилья молодым семьям и другим категориям нуждающихся. Источники финансирования есть. Нам нужно ускориться в принятии решения и предложить Президенту на рассмотрение модель, которую мы с вами определим», – сказал Владимир Делба.

Он подчеркнул необходимость определения приоритетных социальных групп для получения государственной социальной помощи.

«Послание Президента предполагает, что усилия нужно объединять для того, чтобы программы предоставления жилья многодетным семьям и другим категориям граждан были более систематизированы, а охват был шире. Думаю, что мы с вами выработаем предложения, чтобы в кратчайшие сроки их реализовать», – сказал Беслан Эшба.

Членам рабочей группы предстоит принять решение по льготным категориям граждан, которым помощь будет оказываться государством.

Прочитано 29 раз Последнее изменение Пятница, 30 января 2026 16:46

