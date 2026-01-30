АБХАЗИЯ СТАНЕТ ЧАСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ
Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. Такое решение было озвучено на первом заседании оргкомитета в Москве 27 января в рамках подготовки к Международному фестивалю молодёжи 2026 года, который пройдет в Екатеринбурге по Указу президента России Владимира Путина.
Как отметил председатель оргкомитета, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, впервые будет организована экспедиция в дружественную страну, имеющую глубокие исторические и культурные связи с Россией – Республику Абхазия. Данная экспедиция станет частью масштабной региональной программы, которая охватит также 30 регионов России и предназначена для знакомства иностранных участников с культурным наследием и опытом сосуществования народов страны.
Международный фестиваль молодежи объединит 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Фестиваль соберет лучших представителей креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора.
