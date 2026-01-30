 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ СТАНЕТ ЧАСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Новости Пятница, 30 января 2026 16:46
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ СТАНЕТ ЧАСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. Такое решение было озвучено на первом заседании оргкомитета в Москве 27 января в рамках подготовки к Международному фестивалю молодёжи 2026 года, который пройдет в Екатеринбурге по Указу президента России Владимира Путина.

Как отметил председатель оргкомитета, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, впервые будет организована экспедиция в дружественную страну, имеющую глубокие исторические и культурные связи с Россией – Республику Абхазия.   Данная экспедиция станет частью масштабной региональной программы, которая охватит также 30 регионов России и предназначена для знакомства иностранных участников с культурным наследием и опытом сосуществования народов страны.

Международный фестиваль молодежи объединит 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Фестиваль соберет лучших представителей креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора.

Прочитано 30 раз Последнее изменение Пятница, 30 января 2026 16:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ ГРАЖДАНИНА РФ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.