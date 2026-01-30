 

В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ ГРАЖДАНИНА РФ

Новости Пятница, 30 января 2026 16:49
В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ ГРАЖДАНИНА РФ

Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия состоялась торжественная церемония приведения к Присяге соискателей российского гражданства. Мероприятие стало важным этапом реализации Указа Президента Российской Федерации № 328 от 17 мая 2025 года на территории республики.

Одиннадцать человек официально вступили в гражданство Российской Федерации. Они обязались соблюдать Конституцию, уважать права и свободы ее жителей, а также защищать суверенитет и культурно-историческое наследие страны.

Заведующий консульским отделом посольства Станислав Ружинский отметил, что принесение присяги – это не формальность, а осознанное принятие ценностей и традиций российского общества. Он подчеркнул, что новый механизм призван юридически закрепить многолетние связи между Россией и Абхазией, основанные на общем историческом опыте и взаимной поддержке.

Согласно указу президента Владимира Путина «О приеме в гражданство Российской Федерации граждан Республики Абхазия и Республики Южная Осетия» от 17 мая 2025 года, получить российское гражданство в упрощенном порядке могут совершеннолетние дееспособные жители, которые имели гражданство Абхазии на 26 августа 2008 года – дату официального признания Россией независимости республики – и сохраняют этот статус сегодня. Прием документов начался в августе 2025 года, и прошедшая церемония закрепила правовой статус первых заявителей в рамках обновленного законодательства.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 25 раз Последнее изменение Пятница, 30 января 2026 17:15

