ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Новости Пятница, 30 января 2026 17:15
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. Профильные службы Администрации города Сухум завершили ремонт второго участка подпорной стены на исторической части набережной столицы.

«Ремонт подпорной стены был крайне необходим. Агрессивная морская среда разрушила несущие конструкции стены на набережной у кафе «Пингвин», что не позволяло проводить полноценно работы по реконструкции самой набережной.

Работы включали в себя укрепление стены протяженностью 54 метра. Установлены буронабивные сваи в количестве 24 штук длиной по 8 метров каждая. Все работы выполнены в соответствии с требованиями и в обозначенные сроки», – отметил замглавы администрации Сухума Константин Тарба.

Прочитано 24 раз Последнее изменение Пятница, 30 января 2026 17:18

