ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

«Ремонт подпорной стены был крайне необходим. Агрессивная морская среда разрушила несущие конструкции стены на набережной у кафе «Пингвин», что не позволяло проводить полноценно работы по реконструкции самой набережной.

Работы включали в себя укрепление стены протяженностью 54 метра. Установлены буронабивные сваи в количестве 24 штук длиной по 8 метров каждая. Все работы выполнены в соответствии с требованиями и в обозначенные сроки», – отметил замглавы администрации Сухума Константин Тарба.