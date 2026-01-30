В КАБМИНЕ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И АБХАЗИИ

 

Пятница, 30 января 2026 17:18
Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба встретился с делегацией Министерства экономического развития Российской Федерации во главе с заместителем министра Сергеем Назаровым.

«Мы активно продолжаем взаимодействие по укреплению наших отношений. Сегодня на повестке нашей встречи ряд ключевых направлений по реализации важнейших задач, способствующих и социальному, и экономическому развитию нашей страны, в числе которых предстоит рассмотреть и меры по реализации Госпрограммы 2026-2030. Новые подходы к оказанию мер государственной поддержки субъектам предпринимательства, Инвестиционной программы, программа льготного кредитования, поддержка работников социальной сферы, и многие другие аспекты. Я убеждён, что встреча пройдёт конструктивно и приведёт к эффективности реализации тех задач, которые мы с вами перед собой поставили», – сказал Владимир Делба, открывая встречу.

​«Мы предварительно, дистанционно, обсудили практически все вопросы, сблизили точки для решения вопросов. Целевая задача – чтобы уже в начале февраля согласовать все позиции с учётом сегодняшнего обсуждения, чтобы мы могли оперативно начинать эти направления реализовывать», – отметил Сергей Назаров.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Последнее изменение Пятница, 30 января 2026 18:12

