ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Новости Пятница, 30 января 2026 19:21
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым. Он выразил благодарность руководству Российской Федерации и лично Владимиру Путину за поддержку, подчеркнув, что масштабная помощь России является бесценной для развития Абхазии.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического взаимодействия и реализация приоритетных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о ходе восстановления аэропорта и развитии железнодорожного сообщения. Также рассматривались меры по созданию условий для круглогодичного отдыха в республике, включая строительство современных глэмпингов.

Бадра Гунба отметил важность развития туристической отрасли и необходимость обеспечения ее круглогодичной работы.

Сергей Назаров проинформировал о проработке инструментов льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства Абхазии.

«Нам важно внедрить такую форму поддержки, чтобы бизнес мог брать кредиты по приемлемой ставке и развиваться дальше», – подчеркнул Сергей Назаров.

По его словам, это позволит существенно снизить финансовую нагрузку на предпринимателей республики.

Также обсуждались вопросы утверждения инвестиционной программы на ближайший период, завершение строительства очистных сооружений и улучшение системы водоснабжения в курортных городах.

По словам президента, реализация этих планов напрямую способствует укреплению экономики и повышению уровня жизни граждан Абхазии.

