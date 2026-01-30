ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ ВЫДВОРЕН ЗА ПРЕДЕЛЫ АБХАЗИИ
Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками службы Государственной безопасности был задержан гражданин Турции Чолак Ильхами, 1973 г.р. Согласно оперативным сведениям, задержанный буд осужден на территории Турции за совершение тяжкого преступления, а именно – по подозрению в покушении на умышленное убийство. В настоящее время Чолак Ильхами объявлен в розыск органами Турции и длительное время скрывался от правосудия на территории Абхазии.
В ходе беседы с оперативными сотрудниками, Чолак Ильхами дал признательные показания. При личном досмотре у него был обнаружен поддельный паспорт гражданина Турции.
В связи с нарушением миграционного законодательства Республики Абхазия и отсутствием соответствующих разрешительных документов, 30 января 2026 года Сухумским городским судом принято решение о выдворении Чолака Ильхами за пределы республики, через контрольно-пропускной пункт Ингур.
