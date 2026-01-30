 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ ВЫДВОРЕН ЗА ПРЕДЕЛЫ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 30 января 2026 20:29
ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ ВЫДВОРЕН ЗА ПРЕДЕЛЫ АБХАЗИИ

Сухум. 30 января 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками службы Государственной безопасности был задержан гражданин Турции Чолак Ильхами, 1973 г.р. Согласно оперативным сведениям, задержанный буд осужден на территории Турции за совершение тяжкого преступления, а именно – по подозрению в покушении на умышленное убийство. В настоящее время Чолак Ильхами объявлен в розыск органами Турции и длительное время скрывался от правосудия на территории Абхазии.

В ходе беседы с оперативными сотрудниками, Чолак Ильхами дал признательные показания. При личном досмотре у него был обнаружен поддельный паспорт гражданина Турции.

В связи с нарушением миграционного законодательства Республики Абхазия и отсутствием соответствующих разрешительных документов, 30 января 2026 года Сухумским городским судом принято решение о выдворении Чолака Ильхами за пределы республики, через контрольно-пропускной пункт Ингур.

