СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЮ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В целях реализации пунктов посланий президента Абхазии, вице-премьер Вараздат Миносян провел совещание с участием членов рабочей группы по вопросам оказания поддержки населению в улучшении жилищных условий.
В совещании приняли участие представители Кабинета министров, Министерства социального обеспечения и демографической политики, Госкомитета по репатриации, Фонда репатриации.
Рабочей группе предстоит принять решение по льготным категориям граждан, которым помощь будет оказываться в первую очередь.
На данном этапе согласованы позиции ведомств по обсуждаемому вопросу. Разработанный рабочей группой проект в ближайшее время будет представлен в Кабинет министров.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
