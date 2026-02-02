СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЮ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В целях реализации пунктов посланий президента Абхазии, вице-премьер Вараздат Миносян провел совещание с участием членов рабочей группы по вопросам оказания поддержки населению в улучшении жилищных условий.

В совещании приняли участие представители Кабинета министров, Министерства социального обеспечения и демографической политики, Госкомитета по репатриации, Фонда репатриации.

Рабочей группе предстоит принять решение по льготным категориям граждан, которым помощь будет оказываться в первую очередь.

На данном этапе согласованы позиции ведомств по обсуждаемому вопросу. Разработанный рабочей группой проект в ближайшее время будет представлен в Кабинет министров.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.