июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
июля 15 2020
20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ

Новости Понедельник, 02 февраля 2026 14:17
20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. По инициативе спикера Народного Парламента Республики Абхазия Лаши Ашуба и депутатов Рашиды Айба и Дмитрия Маршания в республиканский бюджет на предстоящий финансовый год внесены изменения, предусматривающие целевое выделение 20 миллионов рублей на реализацию программы по борьбе с наркозависимостью.

На площадке Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны прошла встреча депутатов с министром здравоохранения Эдуардом Бутба, главным врачом Республиканского наркологического диспансера Ирмой Ануа, главным врачом Гудаутской центральной районной больницы Хаджаратом Шамба и нейрохирургом Олегом Отырба.

Участники встречи обсудили создание в республике специализированной медицинской инфраструктуры для системного решения проблемы наркомании, что является важным шагом в сфере общественного здравоохранения и социальной защиты граждан.

Ключевым мероприятием программы станет создание специализированного лечебно-реабилитационного отделения на базе Гудаутской центральной районной больницы. Новый центр будет представлять собой обособленное структурное подразделение, оснащенное современным оборудованием и предназначенное для оказания комплексной медицинской и психологической помощи людям, страдающим наркотической зависимостью.

