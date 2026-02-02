20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. По инициативе спикера Народного Парламента Республики Абхазия Лаши Ашуба и депутатов Рашиды Айба и Дмитрия Маршания в республиканский бюджет на предстоящий финансовый год внесены изменения, предусматривающие целевое выделение 20 миллионов рублей на реализацию программы по борьбе с наркозависимостью.

На площадке Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны прошла встреча депутатов с министром здравоохранения Эдуардом Бутба, главным врачом Республиканского наркологического диспансера Ирмой Ануа, главным врачом Гудаутской центральной районной больницы Хаджаратом Шамба и нейрохирургом Олегом Отырба.

Участники встречи обсудили создание в республике специализированной медицинской инфраструктуры для системного решения проблемы наркомании, что является важным шагом в сфере общественного здравоохранения и социальной защиты граждан.

Ключевым мероприятием программы станет создание специализированного лечебно-реабилитационного отделения на базе Гудаутской центральной районной больницы. Новый центр будет представлять собой обособленное структурное подразделение, оснащенное современным оборудованием и предназначенное для оказания комплексной медицинской и психологической помощи людям, страдающим наркотической зависимостью.