ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ МАГАЗИНОВ «DUTY FREE» УВЕЛИЧАТ С 15% ДО 25%

Новости Понедельник, 02 февраля 2026 14:25
Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении изменения в законодательство, касающиеся налоговой системы. Одним из ключевых нововведений стало увеличение налога на прибыль для магазинов беспошлинной торговли с 15% до 25%.

По словам полномочного представителя президента в Парламенте Дмитрия Шамба, после вступления законопроекта в силу ожидается увеличение поступлений в государственный бюджет на 100 миллионов рублей.

«Основное изменение касается налога на прибыль. Базовая ставка налога составляет 18%, но для магазинов беспошлинной торговли ранее была установлена пониженная ставка – 15%. Теперь предлагается её увеличить до 25%», – пояснил Шамба.

Кроме того, проект закона исключает инвестиционные фонды из перечня субъектов, освобождённых от уплаты налога на имущество. Таким образом, имущество инвестиционных фондов, созданных на территории Абхазии, будет облагаться этим налогом.

Об этом сообщает Апсныпресс.

« 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2025 ГОД »
