НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ МАГАЗИНОВ «DUTY FREE» УВЕЛИЧАТ С 15% ДО 25%

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении изменения в законодательство, касающиеся налоговой системы. Одним из ключевых нововведений стало увеличение налога на прибыль для магазинов беспошлинной торговли с 15% до 25%.

По словам полномочного представителя президента в Парламенте Дмитрия Шамба, после вступления законопроекта в силу ожидается увеличение поступлений в государственный бюджет на 100 миллионов рублей.

«Основное изменение касается налога на прибыль. Базовая ставка налога составляет 18%, но для магазинов беспошлинной торговли ранее была установлена пониженная ставка – 15%. Теперь предлагается её увеличить до 25%», – пояснил Шамба.

Кроме того, проект закона исключает инвестиционные фонды из перечня субъектов, освобождённых от уплаты налога на имущество. Таким образом, имущество инвестиционных фондов, созданных на территории Абхазии, будет облагаться этим налогом.

Об этом сообщает Апсныпресс.