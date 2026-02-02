НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян встретился с начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений Омаром Цвижба, который представил отчет о проделанной работе за 2025 год.

За отчетный период по районам и городам Абхазии специалистами лаборатории Госинспекции были проведены контрольные обследования на выявление карантинных и особо опасных организмов, а также была оказана практическая помощь районным инспекторам и руководителям хозяйств.

Омар Цвижба отметил, что для охраны растительных богатств Абхазии от проникновения опасных вредителей и сорных растений, осуществляется систематический надзор с тем, чтобы своевременно выявить новые виды организмов в случае их проникновения с импортным растительным материалом и транспортными средствами.

Для этого обследовалась территория пунктов ввоза импортной продукции и складские помещения, где хранится продукция.

В результате выявлено 7 карантинных вредителей. Из некарантинных вредителей выявлены организмы из отрядов: жуки, чешуекрылые, равнокрылые, хоботные, двукрылые, клещи.

Карантинные болезни не обнаружены.

В 2025 году на карантинную экспертизу поступили импортные подкарантинные материалы из разных стран: Россия, Турция, Беларусь.

По результатам проведенных экспертиз карантинные вредители, не зарегистрированные на территории Абхазии, не обнаружены.

Выявлено 48 видов некарантинных вредителей. В основном из следующих отрядов насекомых: чешуекрылые, жуки, двукрылые, ровнокрылые и хоботные.

При экспертизе отечественного подкарантинного материала были проанализированы образцы плодовых, косточковых, цитрусовых, овощных культур. Были обнаружены болезни грибного, бактериального, вирусного происхождения. Карантинные болезни не выявлены.

В результате проведенного фитосанитарного контроля инспекторами Государственной инспекции по карантину растений за 2025 год было выписано 22 136 фитосанитарных сертификатов и 3 205 карантинных сертификатов.

Вице-премьер отметил, что работники карантинной инспекции выполняют важную миссию по защите растений и в целом выступают ключевым звеном системы продовольственной безопасности страны.

Об этом сообщает сайт КМ.