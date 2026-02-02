 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2025 ГОД

Новости Понедельник, 02 февраля 2026 14:35
НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян встретился с начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений Омаром Цвижба, который представил отчет о проделанной работе за 2025 год.

За отчетный период по районам и городам Абхазии специалистами лаборатории Госинспекции были проведены контрольные обследования на выявление карантинных и особо опасных организмов, а также была оказана практическая помощь районным инспекторам и руководителям хозяйств.

Омар Цвижба отметил, что для охраны растительных богатств Абхазии от проникновения опасных вредителей и сорных растений, осуществляется систематический надзор с тем, чтобы своевременно выявить новые виды организмов в случае их проникновения с импортным растительным материалом и транспортными средствами.

Для этого обследовалась территория пунктов ввоза импортной продукции и складские помещения, где хранится продукция.

В результате выявлено 7 карантинных вредителей. Из некарантинных вредителей выявлены организмы из отрядов: жуки, чешуекрылые, равнокрылые, хоботные, двукрылые, клещи.

Карантинные болезни не обнаружены.

В 2025 году на карантинную экспертизу поступили импортные подкарантинные материалы из разных стран: Россия, Турция, Беларусь.

По результатам проведенных экспертиз карантинные вредители, не зарегистрированные на территории Абхазии, не обнаружены.

Выявлено 48 видов некарантинных вредителей. В основном из следующих отрядов насекомых: чешуекрылые, жуки, двукрылые, ровнокрылые и хоботные.

При экспертизе отечественного подкарантинного материала были проанализированы образцы плодовых, косточковых, цитрусовых, овощных культур. Были обнаружены болезни грибного, бактериального, вирусного происхождения. Карантинные болезни не выявлены.

В результате проведенного фитосанитарного контроля инспекторами Государственной инспекции по карантину растений за 2025 год было выписано 22 136 фитосанитарных сертификатов и 3 205 карантинных сертификатов.

Вице-премьер отметил, что работники карантинной инспекции выполняют важную миссию по защите растений и в целом выступают ключевым звеном системы продовольственной безопасности страны.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 02 февраля 2026 15:36

