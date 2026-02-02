НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2025 ГОД
Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян встретился с начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений Омаром Цвижба, который представил отчет о проделанной работе за 2025 год.
За отчетный период по районам и городам Абхазии специалистами лаборатории Госинспекции были проведены контрольные обследования на выявление карантинных и особо опасных организмов, а также была оказана практическая помощь районным инспекторам и руководителям хозяйств.
Омар Цвижба отметил, что для охраны растительных богатств Абхазии от проникновения опасных вредителей и сорных растений, осуществляется систематический надзор с тем, чтобы своевременно выявить новые виды организмов в случае их проникновения с импортным растительным материалом и транспортными средствами.
Для этого обследовалась территория пунктов ввоза импортной продукции и складские помещения, где хранится продукция.
В результате выявлено 7 карантинных вредителей. Из некарантинных вредителей выявлены организмы из отрядов: жуки, чешуекрылые, равнокрылые, хоботные, двукрылые, клещи.
Карантинные болезни не обнаружены.
В 2025 году на карантинную экспертизу поступили импортные подкарантинные материалы из разных стран: Россия, Турция, Беларусь.
По результатам проведенных экспертиз карантинные вредители, не зарегистрированные на территории Абхазии, не обнаружены.
Выявлено 48 видов некарантинных вредителей. В основном из следующих отрядов насекомых: чешуекрылые, жуки, двукрылые, ровнокрылые и хоботные.
При экспертизе отечественного подкарантинного материала были проанализированы образцы плодовых, косточковых, цитрусовых, овощных культур. Были обнаружены болезни грибного, бактериального, вирусного происхождения. Карантинные болезни не выявлены.
В результате проведенного фитосанитарного контроля инспекторами Государственной инспекции по карантину растений за 2025 год было выписано 22 136 фитосанитарных сертификатов и 3 205 карантинных сертификатов.
Вице-премьер отметил, что работники карантинной инспекции выполняют важную миссию по защите растений и в целом выступают ключевым звеном системы продовольственной безопасности страны.
Об этом сообщает сайт КМ.
Последнее от Super User
- ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
- ЗАКОНОПРОЕКТ О НОВЫХ ПОШЛИНАХ ДЛЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
- В АБХАЗИИ СТАРТУЕТ ФОТОКОНКУРС «ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АБХАЗИИ»
- ИНАР ЛАДАРИЯ НАЗНАЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП АБХАЗИИ
- АЛЯС АЙБА НАЗНАЧЕН ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА