АЛЯС АЙБА НАЗНАЧЕН ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА
Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба Ладария Инар Игоревич освобожден от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Республике Никарагуа на основании личного заявления.
Приказом министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц, советник-посланник Посольства Республики Абхазия в Республике Никарагуа Айба Аляс Даурович назначен временным поверенным в делах Республики Абхазия в Республике Никарагуа до назначения посла в Республике Никарагуа.
