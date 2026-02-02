 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЯС АЙБА НАЗНАЧЕН ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Новости Понедельник, 02 февраля 2026 14:40
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЯС АЙБА НАЗНАЧЕН ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба Ладария Инар Игоревич освобожден от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Республике Никарагуа на основании личного заявления.

Приказом министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц, советник-посланник Посольства Республики Абхазия в Республике Никарагуа Айба Аляс Даурович назначен временным поверенным в делах Республики Абхазия в Республике Никарагуа до назначения посла в Республике Никарагуа.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 02 февраля 2026 15:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2025 ГОД ИНАР ЛАДАРИЯ НАЗНАЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.