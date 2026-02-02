АЛЯС АЙБА НАЗНАЧЕН ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба Ладария Инар Игоревич освобожден от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Республике Никарагуа на основании личного заявления.

Приказом министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц, советник-посланник Посольства Республики Абхазия в Республике Никарагуа Айба Аляс Даурович назначен временным поверенным в делах Республики Абхазия в Республике Никарагуа до назначения посла в Республике Никарагуа.