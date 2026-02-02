ИНАР ЛАДАРИЯ НАЗНАЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП АБХАЗИИ
Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Решением Правления Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия президентом ТПП назначен Инар Ладария. 2-го февраля, он приступил к исполнению своих обязанностей.
Биография:
Ладария Инар Игоревич родился 10 ноября 1989 года в г. Гудауте, Абхазской АССР.
В 2007 году окончил среднюю школу Nº1 в Сухуме, на серебряную медаль.
С 2007-2012 годы – учился на факультете «Международных отношений» Белорусского Государственного Университета, по специальности «Специалист в области международных отношений».
С 2012-2014 годы – аспирант Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации, специальность «Экономическая социология и демография».
В марте – апреле 2018 года прошел обучение на курсах повышения квалификации в Дипломатической академии МИД России по программе: «Английский деловой язык».
С 2014 года – сотрудник центрального аппарата МИД Абхазии, референт информационно-аналитического отдела.
С 2015 года – старший референт департамента Латинской Америки, Азии и АГР.
С декабря 2021 года – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в
Республике Никарагуа.
В 2023 году Указом президента Абхазии присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла.
Со 2-го февраля 2026 года – президент ТПП Абхазии.
