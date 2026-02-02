 

июня 24 2024

ИНАР ЛАДАРИЯ НАЗНАЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 02 февраля 2026 15:11
ИНАР ЛАДАРИЯ НАЗНАЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП АБХАЗИИ

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Решением Правления Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия президентом ТПП назначен Инар Ладария. 2-го февраля, он приступил к исполнению своих обязанностей.

Биография:

Ладария Инар Игоревич родился 10 ноября 1989 года в г. Гудауте, Абхазской АССР.

В 2007 году окончил среднюю школу Nº1 в Сухуме, на серебряную медаль.

С 2007-2012 годы – учился на факультете «Международных отношений» Белорусского Государственного Университета, по специальности «Специалист в области международных отношений».

С 2012-2014 годы – аспирант Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации, специальность «Экономическая социология и демография».

В марте – апреле 2018 года прошел обучение на курсах повышения квалификации в Дипломатической академии МИД России по программе: «Английский деловой язык».

С 2014 года – сотрудник центрального аппарата МИД Абхазии, референт информационно-аналитического отдела.

С 2015 года – старший референт департамента Латинской Америки, Азии и АГР.

С декабря 2021 года – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в

Республике Никарагуа.

В 2023 году Указом президента Абхазии присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла.

Со 2-го февраля 2026 года – президент ТПП Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 02 февраля 2026 15:40

