В АБХАЗИИ СТАРТУЕТ ФОТОКОНКУРС «ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АБХАЗИИ»

Новости Понедельник, 02 февраля 2026 15:42
В АБХАЗИИ СТАРТУЕТ ФОТОКОНКУРС «ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АБХАЗИИ»

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) объявляет о запуске фотоконкурса «Женщины в сельском хозяйстве Абхазии», направленного на признание вклада женщин в развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции в Абхазии.

Фотоконкурс призван отразить повседневный труд сельских женщин и их роль в укреплении продовольственной безопасности, устойчивости сельских территорий и развитии агропродовольственных систем.

К участию принимаются фотографии женщин, активно вовлечённых в:

– сельскохозяйственное производство и виноградарство;

– переработку фруктов и овощей.

Конкурс будет проводиться ежемесячно с 1 февраля по 1 декабря 2026 года в онлайн-формате. Фотографии принимаются в электронном виде по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и затем будут опубликованы в Инстаграме. Ежемесячно будет проводиться открытое голосование, по итогам которого определяется победитель месяца.

Условия участия:

– участие открыто для всех желающих, без возрастных ограничений;

– принимаются только авторские фотографии;

– фотографии должны быть сделаны на территории Абхазии;

– один участник может отправлять неограниченное количество фотографий и

принимать участие в конкурсе повторно в каждом месяце.

По итогам конкурса в декабре 2026 года в Сухуме состоится итоговое мероприятие с презентацией всех конкурсных работ и награждением всех победителей. В рамках мероприятия также будет представлен календарь ФАО на 2027 год, созданный на основе отобранных фотографий.

Мероприятие проводится в рамках проектов ФАО «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии» и «Устойчивое развитие виноградарства и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

