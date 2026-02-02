 

июня 24 2024

февраля 07 2024

ЗАКОНОПРОЕКТ О НОВЫХ ПОШЛИНАХ ДЛЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Понедельник, 02 февраля 2026 15:45
Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Абхазии принят в первом чтении проект закона, который изменит размер государственной пошлины для судебных дел. Изменения касаются исков физических лиц, связанных с признанием права собственности, требованием о сносе или приведении построек в соответствие с установленными нормами.

По новому законопроекту, государственная пошлина для физических лиц составит 2000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – 3000 рублей, а для юридических лиц – 6000 рублей.

Изменения направлены на упрощение и стандартизацию процедуры рассмотрения судебных дел, связанных с неимущественными спорами.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Последнее изменение Понедельник, 02 февраля 2026 15:47

