ЗАКОНОПРОЕКТ О НОВЫХ ПОШЛИНАХ ДЛЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Абхазии принят в первом чтении проект закона, который изменит размер государственной пошлины для судебных дел. Изменения касаются исков физических лиц, связанных с признанием права собственности, требованием о сносе или приведении построек в соответствие с установленными нормами.