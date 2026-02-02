 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Понедельник, 02 февраля 2026 15:47
Оцените материал
(0 голосов)
ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось первое заседание весенней сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Рассмотрен и принят в окончательном чтении Закон Республики Абхазия «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия»

Рассмотрены и приняты в первом чтении проекты законов Республики Абхазия:

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия»;

«О внесении изменений в закон Республики Абхазия «О государственной пошлине»;

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 02 февраля 2026 15:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАКОНОПРОЕКТ О НОВЫХ ПОШЛИНАХ ДЛЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.