ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось первое заседание весенней сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
Рассмотрен и принят в окончательном чтении Закон Республики Абхазия «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия»
Рассмотрены и приняты в первом чтении проекты законов Республики Абхазия:
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия»;
«О внесении изменений в закон Республики Абхазия «О государственной пошлине»;
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия».
