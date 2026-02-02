АВТОБУС ДЛЯ СТУДЕНТОВ «НОВЫЙ РАЙОН – АГУ» НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ В СТОЛИЦЕ

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Столичной администрацией принято решение об организации перевозки студентов специальном автобусом. Перевозка будет осуществляться с 9 февраля 2026 года ежедневно с 8:20 утра (кроме выходных и праздничных дней).

Начало маршрута следования от пересечения улицы Аргун с Гумистинской («Абырлаш»), далее по улицам Гумистинская – Агрба – Киараз – Аргун -Гумистинская – Эшба – Дзидзария – Дбар – Лакоба до места обучения АГУ.

Стоимость проезда составит 15 рублей.

«По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрба, мы изыскали возможность запуска этого маршрута. Данный автобус обеспечит доступность очного обучения для студентов, живущих далеко от вуза. Льготная цена за проезд поможет снизить финансовую нагрузку на студентов и их семьи», – отметил замглавы столицы Инал Авидзба.

Об этом сообщает сайт столицы.