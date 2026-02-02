 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ВЕТЕРАНА ВОВ НОНУ МОЛ-ОГЛЫ ПОЗДРАВИЛИ С 82-Й ГОДОВЩИНОЙ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Понедельник, 02 февраля 2026
ВЕТЕРАНА ВОВ НОНУ МОЛ-ОГЛЫ ПОЗДРАВИЛИ С 82-Й ГОДОВЩИНОЙ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Представители Посольства России в Абхазии, представительства Россотрудничества в Абхазии и Дома Москвы в Сухуме поздравили ветерана Нонну Мол-оглы с этой знаменательной датой.

И.о. руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников вручил Ноне Витальевне цветы от представительства и зачитал поздравительный адрес от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в адрес ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за пределами России.

«Мы с большой благодарностью воспринимаем ваше активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения в духе уважения к истории России, её настоящему и будущему. Ваше слово сегодня как никогда бесценно в деле борьбы за историческую правду, на которую цинично и бесцеремонно покушаются недобрые силы», – отмечается в поздравлении.

Нона Витальевна Мол-оглы – единственная жительница Абхазии, пережившая блокаду Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны ей было всего пять лет. Несмотря на столь юный возраст, воспоминания о героическом сопротивлении и трагедии, с которой столкнулся её родной город, остаются в её памяти по сей день.

