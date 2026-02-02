ЗАДЕРЖАНА ГРАЖДАНКА ТАДЖИКИСТАНА, ОБЪЯВЛЕННАЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК
Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками УУР МВД в г. Сухум задержана гражданка Республики Таджикистан Собирова Гулхумор Тоировна, 1971 г.р., объявленная в международный розыск с 2021 года за организацию деятельности экстремистской организации «Салафия», запрещенной в Республике Таджикистан.
2 февраля 2026 г., при содействии Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации гражданка Собирова передана представителям МВД России.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
- МОСКВЕ ПРОЙДЁТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О ДАУРЕ ЗАНТАРИЯ
- ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
- ДОХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2026 ГОД ПРЕВЫСЯТ 19 МЛРД РУБ.
- ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СУХУМЕ
- ВЕТЕРАНА ВОВ НОНУ МОЛ-ОГЛЫ ПОЗДРАВИЛИ С 82-Й ГОДОВЩИНОЙ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА