ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНА ГРАЖДАНКА ТАДЖИКИСТАНА, ОБЪЯВЛЕННАЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК

Новости Понедельник, 02 февраля 2026 23:05
ЗАДЕРЖАНА ГРАЖДАНКА ТАДЖИКИСТАНА, ОБЪЯВЛЕННАЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками УУР МВД в г. Сухум задержана гражданка Республики Таджикистан Собирова Гулхумор Тоировна, 1971 г.р., объявленная в международный розыск с 2021 года за организацию деятельности экстремистской организации «Салафия», запрещенной в Республике Таджикистан.

2 февраля 2026 г., при содействии Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации гражданка Собирова передана представителям МВД России.

Об этом сообщает сайт МВД.

