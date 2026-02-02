ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СУХУМЕ
Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания приняли поправки, изменился порядок предоставления социальных пособий для детей. С начала следующего года для получения выплат будет действовать новое обязательное условие: оба родителя должны быть зарегистрированы (прописаны) в Сухуме не менее трех лет.
Председатель Собрания Дмитрий Осия отметил, что это изменение позволит более гибко и своевременно регулировать размеры пособий.
Действующие размеры ежемесячных выплат из городского бюджета, утвержденные в прошлом году, остаются без изменений:
– 4 000 рублей – одиноким матерям с несовершеннолетними детьми, а также пособие по уходу за ребенком-инвалидом с детства (до 16 лет) и за инвалидом с детства I группы.
– От 1 000 до 3 000 рублей на ребенка – семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми.
