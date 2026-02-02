 

ДОХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2026 ГОД ПРЕВЫСЯТ 19 МЛРД РУБ.

Понедельник, 02 февраля 2026
ДОХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2026 ГОД ПРЕВЫСЯТ 19 МЛРД РУБ.

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутат Парламента Беслан Халваш прокомментировал принятие госбюджета на 2026 год (доходы 19,5 млрд, расходы более 20 млрд рублей).

«Неуклонно растут показатели доходной части нашего бюджета. Это позволяет нам решать большую часть тех задач, которые стоят перед страной», – заявил он.

Доходы республиканского бюджета превысят 14 млрд рублей. Более 5 млрд рублей из них – это финансовая помощь от России, направленная на социально-экономическое развитие, Инвестпрограмму и господдержку отраслей.

