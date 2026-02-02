 

ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Новости Понедельник, 02 февраля 2026 23:18
ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Республики Абхазия в окончательном чтении приняли изменения в ряд законодательных актов, регламентирующих порядок формирования нового состава Общественной палаты. Согласно новым нормам, лица, избранные в члены Общественной палаты от городов и районов, теперь автоматически приобретают статус членов палаты, без необходимости прохождения дополнительного утверждения со стороны других государственных органов.

Данное решение направлено на оптимизацию и ускорение процесса формирования коллегиального органа, обеспечивающего взаимодействие гражданского общества с органами государственной власти.

