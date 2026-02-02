МОСКВЕ ПРОЙДЁТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О ДАУРЕ ЗАНТАРИЯ

Сухум. 2 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В офисе абхазской диаспоры в Москве пройдёт презентация новой книги Максима Гуреева «Даур Зантария. Книга, найденная в Сухуме», опубликованной в легендарной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия».

Выход этого издания имеет особое значение: впервые в постсоветский период серия «ЖЗЛ» обращается к личности абхазского писателя, чьё творчество стало важной частью культурного наследия Абхазии. Книга представляет собой глубокое биографическое и литературное исследование, основанное на архивных материалах, личных свидетельствах и авторском осмыслении эпохи.

Исторически символично, что ранее в советское время в данной серии была издана книга, посвящённая Дмитрию Гулиа – основоположнику абхазской литературы. Тем самым новая публикация продолжает традицию внимательного и уважительного отношения к абхазскому культурному наследию.

Презентация состоится 5 февраля 2026 года по адресу: г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, вход Е4, 5 этаж. В ходе мероприятия планируется рассказ об истории создания книги и её значении для современного литературного процесса.

Начало в 19:00.