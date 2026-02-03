АБХАЗСКАЯ МОДА ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазский дизайнер Кадыр Тванба дебютировал на I международной Атомной неделе моды в Москве с 10 сценическими образами для танцоров Государственного ансамбля песни и танца Абхазии.

В январе 2026 года он выиграл конкурс на лучший абхазский национальный мужской костюм на фестивале «Мандарин», что открыло ему дорогу на московский показ.

Ранее Тванба вместе с художником Арсоу Берзения создал этно-мурал «Возрождение» в Ткуарчале, посвященный конному спорту, который украшает фасад спортивной школы, а также мурал с изображениями редких эндемичных растений Абхазии в Новом Афоне.