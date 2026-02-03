ГЛАВА СУХУМА ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГОРОДУ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ, БЕЗОПАСНЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫМ

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Мастер-план развития Сухума обсудила рабочая группа под председательством главы администрации столицы Тимура Агрба. С инициативой создания проекта выступил директор Ассоциации «Инва-Содействие» Алхас Тхагушев. В совещании также приняли участие замглавы Сухума Константин Тарба, председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия, директор Департамента организации безопасности дорожного движения Тимур Абгадж, главный архитектор столицы Бислан Багателия.

На начальном этапе обсудили создание рабочей группы для разработки мастер-плана по транспортным потокам в столице.

Мастер-план подразумевает планирование, концептуальное видение того, как администрация будет развивать транспортную инфраструктуру города, пешеходные потоки, общественные пространства.

Участники совещания отметили, что с увеличением уровня автомобилизации в ограниченном пространстве города в ближайшей перспективе неизбежен транспортный коллапс.

«Уже сейчас наблюдаются пробки в часы пик. Необходим комплексный подход для решения вопроса пробок по всему городу, отдельная точечная работа не дала результатов, как, к примеру, по ул. Пушкина, у средней школы. Изначально на уровне проектирования должны быть заложены правила, которые невозможно было бы нарушить, чтобы в неположенном месте автомобилист физически не смог припарковаться», – отметил Тимур Агрба.

Как подчеркнули участники совещания, речь не идёт о том, чтобы пересадить всех на общественный транспорт, суть не во вкусах, а в имеющейся статистике.

Как отметил Тимур Агрба, должен быть разработан действенный мастер-план с указанием выделенных полос для общественного транспорта, для парковок, в целом для комфортного функционирования всей инфраструктуры для горожан и гостей столицы.

Участники совещания обсудили поименный список специалистов, которые могли бы войти в рабочую группу.

Об этом сообщает сайт столицы.