ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ И НАРКОТИКИ

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В незаконном приобретении, хранении наркотических средства в особо крупном размере без цели сбыта, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов уличен проживающий в с. Лдзаа гражданин Российской Федерации Денисов Денис Владимирович, 1984 г.р.

В ходе обследования домовладения по месту проживания последнего сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району обнаружены и изъяты 2 стеклянные банки с наркотическим средством «Каннабис» массой свыше 87 граммов, что установлено в результате проведённого исследования в ЭКЦ МВД.

Далее, в одной из комнат обнаружена и изъята винтовка, снаряженная 10 патронами, которая по заключению экспертов является самозарядным нарезным карабином на базе снайперской винтовки Драгунова (СВД) модели «ТИГР 308» калибра 7,62х51мм. Так же изъяты еще 22 охотничьих патрона аналогичного калибра.

Сам же гражданин Денисов на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения «Каннабиоидами». В отношении Дениса Денисова по ч. 3 ст. 223 и ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование.

***

Медицинский шприц с сильнодействующим наркотическим средством «метадон» изъят у жителя г. Гудаута Гулария Аляса Беслановича, 1989 г.р. Последний задержан сотрудниками ОУР ОВД по Гудаутскому району совместно с сотрудниками МОБ в результате проведённых оперативно- профилактических мероприятий.

В отношении Аляса Гулария органом предварительного расследования Гудаутского РОВД по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.