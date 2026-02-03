 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ И НАРКОТИКИ

Новости Вторник, 03 февраля 2026 17:13
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ И НАРКОТИКИ

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В незаконном приобретении, хранении наркотических средства в особо крупном размере без цели сбыта, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов уличен проживающий в с. Лдзаа гражданин Российской Федерации Денисов Денис Владимирович, 1984 г.р.

В ходе обследования домовладения по месту проживания последнего сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району обнаружены и изъяты 2 стеклянные банки с наркотическим средством «Каннабис» массой свыше 87 граммов, что установлено в результате проведённого исследования в ЭКЦ МВД.

Далее, в одной из комнат обнаружена и изъята винтовка, снаряженная 10 патронами, которая по заключению экспертов является самозарядным нарезным карабином на базе снайперской винтовки Драгунова (СВД) модели «ТИГР 308» калибра 7,62х51мм. Так же изъяты еще 22 охотничьих патрона аналогичного калибра.

Сам же гражданин Денисов на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения «Каннабиоидами». В отношении Дениса Денисова по ч. 3 ст. 223 и ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование.

***

Медицинский шприц с сильнодействующим наркотическим средством «метадон» изъят у жителя г. Гудаута Гулария Аляса Беслановича, 1989 г.р. Последний задержан сотрудниками ОУР ОВД по Гудаутскому району совместно с сотрудниками МОБ в результате проведённых оперативно- профилактических мероприятий.

В отношении Аляса Гулария органом предварительного расследования Гудаутского РОВД по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Вторник, 03 февраля 2026 17:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА СУХУМА ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГОРОДУ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ, БЕЗОПАСНЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫМ В АБХАЗИИ ЗАЙМУТСЯ РАЗВИТИЕМ ГЛЭМПИНГОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.