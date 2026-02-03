В АБХАЗИИ ЗАЙМУТСЯ РАЗВИТИЕМ ГЛЭМПИНГОВ

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Дополнительное финансирование может быть выделено на развитие глэмпингов в Абхазии, этот вопрос обсуждался на прошлой неделе замглавы министерства экономического развития России Сергеем Назаровым и президентом республики Бадрой Гунба.

Российская делегация побывала в ряде локаций, был сделан вывод, что направление глэмпинга активно развивается в Абхазии. Как пояснил Назаров, необходимо определиться с формой поддержки этого направления. Замглавы МЭР РФ отметил, что возможны такие варианты, как софинансирование с определением участия бизнеса, субсидирование льготного кредитования в рамках малых и средних предприятий.Р

Абхазская сторона будет выбирать проекты и определять ставки субсидирования, российская сторона возьмет на себя финансирование. Переговоры с банками уже ведутся, добавил замминистра.