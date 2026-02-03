 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АБХАЗИИ ЗАЙМУТСЯ РАЗВИТИЕМ ГЛЭМПИНГОВ

Новости Вторник, 03 февраля 2026 17:16
В АБХАЗИИ ЗАЙМУТСЯ РАЗВИТИЕМ ГЛЭМПИНГОВ

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Дополнительное финансирование может быть выделено на развитие глэмпингов в Абхазии, этот вопрос обсуждался на прошлой неделе замглавы министерства экономического развития России Сергеем Назаровым и президентом республики Бадрой Гунба.

 

Российская делегация побывала в ряде локаций, был сделан вывод, что направление глэмпинга активно развивается в Абхазии. Как пояснил Назаров, необходимо определиться с формой поддержки этого направления. Замглавы МЭР РФ отметил, что возможны такие варианты, как софинансирование с определением участия бизнеса, субсидирование льготного кредитования в рамках малых и средних предприятий.Р

Абхазская сторона будет выбирать проекты и определять ставки субсидирования, российская сторона возьмет на себя финансирование. Переговоры с банками уже ведутся, добавил замминистра.

