июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗРИТЕЛИ ОПРЕДЕЛИЛИ ФАВОРИТОВ ЛАБОРАТОРИИ «САНДРО»

Вторник, 03 февраля 2026 17:17
ЗРИТЕЛИ ОПРЕДЕЛИЛИ ФАВОРИТОВ ЛАБОРАТОРИИ «САНДРО»

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В РУСДРАМе подвели итоги зрительского голосования после режиссерских показов. В «народном» рейтинге симпатии публики распределились следующим образом: 1-е место – Георгий Сурков с эскизом «Бог резни» (87 голосов); 2-е место – Алексей Золотовицкий с работой «О, где же ты, брат?» (за неё проголосовали 66 человек); 3-е место – Мадлена Барциц с прочтением «Джокера» (56 голосов); 4-е место – Роман Габрия с эскизом «Крестный отец» (33 голоса).

Теперь к работе приступает экспертный совет. Итоговое решение будет принято после суммирования баллов профессионалов и результатов народного голосования.

