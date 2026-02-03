ЗРИТЕЛИ ОПРЕДЕЛИЛИ ФАВОРИТОВ ЛАБОРАТОРИИ «САНДРО»
Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В РУСДРАМе подвели итоги зрительского голосования после режиссерских показов. В «народном» рейтинге симпатии публики распределились следующим образом: 1-е место – Георгий Сурков с эскизом «Бог резни» (87 голосов); 2-е место – Алексей Золотовицкий с работой «О, где же ты, брат?» (за неё проголосовали 66 человек); 3-е место – Мадлена Барциц с прочтением «Джокера» (56 голосов); 4-е место – Роман Габрия с эскизом «Крестный отец» (33 голоса).
Теперь к работе приступает экспертный совет. Итоговое решение будет принято после суммирования баллов профессионалов и результатов народного голосования.
Последнее от Super User
- СТОЛИЧНАЯ ПРОКУРАТУРА ОБЪЯВИЛА О РОЗЫСКЕ ГАРРИ ЦВИЖБА
- ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА В РОССИИ
- РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ АБХАЗИИ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ФАКТ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
- ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГОСПРЕМИИ ИМЕНИ Г. А. ДЗИДЗАРИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ