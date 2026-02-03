 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГОСПРЕМИИ ИМЕНИ Г. А. ДЗИДЗАРИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГОСПРЕМИИ ИМЕНИ Г. А. ДЗИДЗАРИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Комиссия по Государственной премии Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки объявляет конкурс на соискание Государственной премии Республики Абхазия имени Г. А. Дзидзария в области науки.

Государственная премия имени Г. А. Дзидзария присуждается за выдающиеся достижения в области гуманитарных и естественных наук, получившие широкое общественное признание и ставшие крупным вкладом в развитие науки в Республике Абхазия.

На соискание Государственной премии могут выдвигаться: монографические исследования отдельных авторов и коллективные монографии; фундаментальные многотомные издания устных и письменных источников, академических словарей, снабженные научными комментариями и специальным исследовательским аппаратом; оригинальные учебники для высших учебных заведений, основанные на теоретических и экспериментальных исследованиях самих авторов.

На соискание Государственной премии могут быть выдвинуты труды, опубликованные за последние три года (2023-2025 гг.).

Выдвижение трудов на соискание Госпремии производится коллективами государственных научных учреждений и высших учебных заведений.

Работы, выдвинутые на конкурс, принимаются комиссией с 1 февраля по 1 июня 2026 года по адресу: г. Сухум, ул. акад. Н.Я. Марра, 9, Академия наук Абхазии, Комиссия по Государственной премии имени Г.А. Дзидзария.

Перечень документов для представления:

автобиография соискателя Госпремии; характеристика с места работы; список опубликованных работ; копия паспорта; выписка из протокола заседания коллегиального органа, выдвигающей организации; 5 экземпляров книги; сопроводительное письмо от выдвигающей организации.

По всем вопросам обращаться по тел.: +7(940)728-03-44; +7(840)226-77-13.

