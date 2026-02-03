НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ФАКТ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. На пешеходной составляющей в пункте пропуска МАПП Адлер Сочинской таможни в ходе таможенного контроля физических лиц внимание таможенников привлекла женщина, проходившая через «зеленый коридор».

Несоответствие объемов одежды и пропорции ее тела вызвало подозрение у сотрудников таможни. В ходе опроса она заметно нервничала. При проведении таможенного досмотра было установлено, что под верхней одеждой у нее спрятаны сигареты.

Гражданка пыталась пронести, сокрыв от таможенного контроля, 100 пачек сигарет (2000 штук) без акцизных марок. Незаконно перемещаемая табачная продукция изъята. Возбуждено дело об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.