ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ФАКТ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Вторник, 03 февраля 2026 17:20
НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ФАКТ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. На пешеходной составляющей в пункте пропуска МАПП Адлер Сочинской таможни в ходе таможенного контроля физических лиц внимание таможенников привлекла женщина, проходившая через «зеленый коридор».

Несоответствие объемов одежды и пропорции ее тела вызвало подозрение у сотрудников таможни. В ходе опроса она заметно нервничала. При проведении таможенного досмотра было установлено, что под верхней одеждой у нее спрятаны сигареты.

Гражданка пыталась пронести, сокрыв от таможенного контроля, 100 пачек сигарет (2000 штук) без акцизных марок. Незаконно перемещаемая табачная продукция изъята. Возбуждено дело об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

