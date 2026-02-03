РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ АБХАЗИИ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Сразу 35 объектов размещения из пяти городов Абхазии вошли в ежегодный рейтинг «Островок! Guests’ Choice 2025», представленный российским сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. В рейтинг вошли как крупные отели, так и малые объекты размещения, апартаменты и гостевые дома.

Все объекты, вошедшие в рейтинг «Островок! Guests’ Choice», соответствуют ряду ключевых показателей: имеют высокий средний рейтинг гостей – не ниже 9 из 10, большое количество отзывов и прожитых бронирований, а также минимальное число проблемных ситуаций по итогам года.

Среди лауреатов – отели и ряд малых объектов размещения сразу в нескольких городах:

● Гагра: отели A.V.SOKOL, Rayda Hotel, Palm, Rit, Apsuana Rose, «Бухта Мечты» и другие;

● Сухум: отели Riviera Hotel, Garuda Boutique Hotel, Akra, «Столица», «Грейс Бриз», гостевые дома Aqua Resort, John’s, глэмпинг Moon Glamp и другие;

● Пицунда: отели Costa d’Ora, Verano;

● Алахадзы: база отдыха «Сандра» и коттеджный городок «Поляна»;

● Новый Афон: база отдыха «Флора».

Нововведением 2025 года стала специальная номинация «Открытие года», которая присуждается новым объектам размещения, сумевшим с первых месяцев работы продемонстрировать высокий уровень сервиса. В Абхазии этой награды удостоились два объекта: отели «Столица» и «Бухта Мечты».

В общей сложности по итогам 2025 года рейтинг охватывает более 3,7 тысяч объектов размещения в России, Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии и Таджикистане.

Лауреаты премии «Островок! Guests’ Choice» получат специальный значок на странице объекта и отметку в разделе «Награды» на сайте трех сервисов группы компаний Островок: их увидят самостоятельные туристы, турагенты и туроператоры, работающие с платформой Островок B2B, а также деловые туристы, сотрудничающие с Островок Командировки. Также отельеры получат наклейки и сертификаты, которые смогут разместить в своих объектах.

««Островок! Guests’ Choice» – это награда, основанная на реальном опыте гостей. То, что с каждым годом в наш рейтинг входит все больше объектов, говорит о качественных изменениях в индустрии гостеприимства. Сервис совершенствуется по всей стране – от крупных отелей до небольших объектов размещения, которые все чаще демонстрируют соответствие высоким стандартам качества. Рынок гостеприимства становится более разнообразным и зрелым, задавая устойчивые ориентиры качества для всей отрасли», – отмечает Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний Островок.

Полный список победителей «Островок! Guests’ Choice 2025» доступен на специальной странице.

