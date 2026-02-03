ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА В РОССИИ
Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Никарагуа в Российской Федерации и по совместительству в Республике Абхазия Альбой Асусеной Торрес Мехия. Во встрече также приняли участие замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициниа, начальник Консульского департамента Лаша Авидзба и начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями Сария Джопуа.
Переговоры прошли в Посольстве Республики Абхазия в Москве и были посвящены углублению двустороннего стратегического партнёрства.
Олег Барциц выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между странами.
«Мы очень рады развитию нашего взаимодействия. Наши связи основаны на подлинном партнёрстве и давних человеческих отношениях. Мы полностью удовлетворены объёмом и качеством нашего диалога», – заявил министр.
Особую благодарность он выразил никарагуанской стороне за визит посла Альбы Асусены Торрес Мехия на инаугурацию президента Республики Абхазия Бадры Гунба.
«С большой теплотой вспоминаю наш визит в Манагуа летом 2025 года на празднование годовщины Сандинистской революции, где нас лично приняли сопрезидент Никарагуа, команданте Даниэль Ортега Сааведра и сопрезидент Росарио Мурильо», – отметил он.
Также министр подчеркнул большую роль советника президента Никарагуа по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортеги в развитии отношений между двумя странами и реализации практических шагов по их укреплению.
Олег Барциц отметил успешное развитие сотрудничества на практике. «Бизнесмены наших стран заключают контракты, а в культурной сфере сделаны первые важные шаги. Мы все были восхищены ведущей солисткой «Инканто» (Никарагуанский институт вокала), участницей IV Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба Катерин Веласкес, которая покорила сердца зрителей в Абхазии и завоевала один из главных призов на конкурсе», – отметил министр.
«Для нас крайне важно, что контакты налаживаются не только на политическом уровне, но и между представителями культуры», – добавил Олег Барциц.
Со своей стороны, посол Альба Асусена Торрес Мехия подтвердила неизменную приверженность Манагуа развитию отношений с Абхазией и поблагодарила за тёплый приём.
«Никарагуа рассматривает Абхазию как братскую страну, разделяющую общие ценности суверенитета и справедливости. Мы заинтересованы в ещё более частых контактах по всем направлениям», – заявила дипломат.
В качестве конкретной инициативы посол предложила организовать в ближайшее время «День Никарагуа в Абхазии». Мероприятие может включать в себя:
• Показ традиционных никарагуанских платьев;
• Дегустацию никарагуанских кофе и кухни;
• Фотовыставку, посвящённую природе и культуре страны.
«Такой культурный мост позволит нашим народам лучше узнать друг друга и станет ярким символом нашей дружбы», – добавила посол.
«Правительство Никарагуа считает Абхазию братской страной и важным партнёром. Мы официально приглашаем представителей Абхазии на все важные национальные мероприятия, праздники и официальные церемонии в Никарагуа. Ваше присутствие будет для нас честью и ещё одним шагом к укреплению нашего единства», – заявила посол.
В заключение встречи стороны договорились в ближайшее время обменяться видением по конкретным шагам для реализации новых проектов, включая культурные обмены и экономические инициативы.
Переговоры подтвердили общую готовность и дальше укреплять союзнические отношения между Сухумом и Манагуа.
