СТОЛИЧНАЯ ПРОКУРАТУРА ОБЪЯВИЛА О РОЗЫСКЕ ГАРРИ ЦВИЖБА

Сухум. 3 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум объявлен в розыск Цвижба Гарри Адамурович. Как сообщалось ранее, прокуратурой города Сухум по результатам процессуальной проверки сообщения о преступлении, по событиям, имевшим место 05 ноября 2025 года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник», расположенном по адресу: город Сухум, улица Абазинская, строение №36 в отношении граждан Российской Федерации Ревы И.Е., Тимофеева П.И. и Будыкина Д.А., 22 декабря 2025 года возбуждено уголовное дело №325/817 по факту нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидата в депутаты в органы местного самоуправления, то есть по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 137 и частью 5 статьи 32 – частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Республики Абхазия.