ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ФТС РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария встретился с представителем Федеральной таможенной службы Российской Федерации в Абхазии Константином Козловым.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также перспективы расширения взаимодействия между бизнес-сообществами обеих стран.

Была отмечена важность развития торговых связей и совместных инициатив, направленных на стимулирование экономического роста и укрепление партнерских отношений.

Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.