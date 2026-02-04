 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ФТС РОССИИ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 04 февраля 2026 19:57
ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ФТС РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария встретился с представителем Федеральной таможенной службы Российской Федерации в Абхазии Константином Козловым. 

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также перспективы расширения взаимодействия между бизнес-сообществами обеих стран.

Была отмечена важность развития торговых связей и совместных инициатив, направленных на стимулирование экономического роста и укрепление партнерских отношений.

Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

