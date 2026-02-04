НАЧАЛЬНИК ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян встретился с начальником Государственного управления по архитектуре и градостроительству Дмитрием Цимцба, который представил отчет о проделанной Госуправлением работе за 2025 год.

За отчетный период в Государственное управление по архитектуре и градостроительству поступило 1014 обращений от юридических и физических лиц по различным направлениям в области архитектуры, градостроительства, строительства, инженерно-технических сооружений и сетей на предмет проведения экспертизы, дачи заключений, проведения исследований, выдачу лицензий и др.

В соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса Республики Абхазия, проведена экспертиза представленных архитектурных решений на строительство объектов капитального строительства (35 проектов).

По запросам Государственного управления по землепользованию и кадастру проведен осмотр и представлены заключения на земельные участки, предоставляемые юридическим и физическим лицам на предмет соответствия требованиям действующего законодательства РА (116 заключений).

В составе межведомственных комиссий по проведению контроля за соблюдением условий предоставления земельных участков юридическим и физическим лицам под строительство было осмотрено 145 участков по территории республики.

По запросам государственных органов (в том числе правоохранительных органов и судов) даны разъяснения и заключения по вопросам градостроительства, строительства и архитектуры (130 заключений и разъяснений).

Проведена экспертиза проектно-сметной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (634 обращений).

Рассмотрены и подготовлены документы по лицензированию деятельности по проектированию всех видов строений, градостроительства, инженерно-технических сооружений и сетей, строительных работ в соответствии с законодательством РА (51 пакетов документов).

За 2025 год сотрудники Государственного управления по архитектуре и градостроительству произвели 426 выездов для осмотра объектов строительства и земельных участков, предоставляемых под строительство объектов капитального и некапитального строительства.

