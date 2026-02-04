ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛСЯ С ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария встретился с торговым представителем Российской Федерации в Абхазии Залиной Кобесовой. Во встрече также участвовала вице-президент Лана Киут.