ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛСЯ С ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В АБХАЗИИ
Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария встретился с торговым представителем Российской Федерации в Абхазии Залиной Кобесовой. Во встрече также участвовала вице-президент Лана Киут.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития делового и торгово-экономического сотрудничества, обменялись мнениями по проблемам существующих торговых барьеров и перспектив расширения совместных проектов.
Особое внимание было уделено продвижению абхазской продукции на российском рынке.
Участники встречи подчеркнули важность укрепления двусторонних связей для стабильного экономического развития.
