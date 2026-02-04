 

ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛСЯ С ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 04 февраля 2026 20:04
ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛСЯ С ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария встретился с торговым представителем Российской Федерации в Абхазии Залиной Кобесовой. Во встрече также участвовала вице-президент Лана Киут.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития делового и торгово-экономического сотрудничества, обменялись мнениями по проблемам существующих торговых барьеров и перспектив расширения совместных проектов.  

Особое внимание было уделено продвижению абхазской продукции на российском рынке.

Участники встречи подчеркнули важность укрепления двусторонних связей для стабильного экономического развития.

