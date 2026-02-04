ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ ШКОЛЫ В ААЦЫ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Замена кровли Аацынской средней школы завершится в ближайшее время, рассказал Sputnik директор школы Игорь Цугба. Общая площадь крыши составляет 1200 кв 2 , к работам приступили в конце прошлого года.

«Осталось только установить водосточные трубы и снегозадержатели. Если не будет мешать погода, в ближайшие дни работы завершатся. У нас была крыша из шифера, она все эти годы протекала», – сообщил директор.

Работы выполняются по поручению президента Абхазии Бадры Гунба при содействии депутата Парламента Алисы Гулария.

Школу в селе Аацы открыли в 1980 году, она рассчитана на 350 учащихся. Сегодня там учится 81 человек.