ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ БЮДЖЕТ ФОНДА ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ВЫРОС ДО 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Со 113 до 300 миллионов рублей вырос бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии за шесть лет. Об этом и не только в интервью «Апсны.Иахьа» рассказали председатель фонда Дмитрий Тарба и его заместитель Емзар Ашуа.

Более 258 млн руб. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. направил на лечение и оздоровление ветеранов инвалидов в 2025 году.

Руководство фонда с сожалением констатирует, что число заболеваний среди инвалидов ОВНА растет ежегодно. За 2025 год на медикаменты для ветеранов было направлено более 70 млн. руб., в этом году сумма выросла почти на 30 млн руб.

В 2025 году ушли из жизни 64 инвалида- ветерана, их семьям также была оказана финансовая поддержка в размере 100 тысяч рублей.

Тарба и Ашуа отмечают, что планов у фонда много, достигнуть их вполне реально, так как со стороны руководства страны они встречают серьезную поддержку.