 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ БЮДЖЕТ ФОНДА ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ВЫРОС ДО 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Новости Среда, 04 февраля 2026 20:20
Оцените материал
(0 голосов)
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ БЮДЖЕТ ФОНДА ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ВЫРОС ДО 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Со 113 до 300 миллионов рублей вырос бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии за шесть лет. Об этом и не только в интервью «Апсны.Иахьа» рассказали председатель фонда Дмитрий Тарба и его заместитель Емзар Ашуа.

Более 258 млн руб. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. направил на лечение и оздоровление ветеранов инвалидов в 2025 году.

Руководство фонда с сожалением констатирует, что число заболеваний среди инвалидов ОВНА растет ежегодно. За 2025 год на медикаменты для ветеранов было направлено более 70 млн. руб., в этом году сумма выросла почти на 30 млн руб.

В 2025 году ушли из жизни 64 инвалида- ветерана, их семьям также была оказана финансовая поддержка в размере 100 тысяч рублей.

Тарба и Ашуа отмечают, что планов у фонда много, достигнуть их вполне реально, так как со стороны руководства страны они встречают серьезную поддержку.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 04 февраля 2026 20:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ ШКОЛЫ В ААЦЫ ДЖАНСУХ НАНБА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.