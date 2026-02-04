ДЖАНСУХ НАНБА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал Указ о создании Государственной комиссии по увековечению памяти, изучению и сохранению научного и творческого наследия Станислава Зосимовича Лакоба. Указ подписан в целях увековечения памяти, изучения и сохранения научного и творческого наследия, а также обеспечения издания неопубликованных работ выдающегося ученого, историка-кавказоведа, поэта, публициста, педагога, государственного и общественного деятеля, участника национально-освободительного движения абхазского народа, профессора кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Абхазского государственного университета, академика Адыгской международной академии наук, главного научного сотрудника отдела новой и новейшей истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа, лауреата Государственной премии им. Д. И. Гулиа, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, соавтора Лыхненского обращения 1989 года, соавтора учебного пособия и учебника «История Абхазии» Станислава Зосимовича Лакоба.

Председателем Государственной комиссии назначен вице-премьер Республики Абхазия Джансух Нанба.

Заместителем председателя – министр культуры Республики Абхазия Даур Кове.

Секретарем Государственной комиссии назначена начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата Кабинета министров Абхазии – Элеонора Агрба.

В состав Государственной комиссии вошли:

Авидзба Аслан Фазлыбеевич – заведующий отделом новой и новейшей истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа;

Ашуба Арда Енверович – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа;

Барганджия Даур Андреевич – общественный деятель, депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.);

Дбар Алексей Ясонович – научный сотрудник отдела источниковедения Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа;

Габелия Алик Николаевич – декан исторического факультета Абхазского государственного университета;

Гварамия Алеко Алексеевич – ректор Абхазского государственного университета;

Гунба Хана Владимировна – министр просвещения Республики Абхазия;

Гурджуа Валерий Тебович – общественный деятель, депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.);

Дамения Олег Несторович – общественный деятель, депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.);

Джинджолия Сократ Рачевич – общественный деятель, депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.);

Лакоба Отто Станиславович – сын С. З. Лакоба;

Пилия Давид Чичович – общественный деятель, депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.);

Хашиг Руслан Мканович — генеральный директор телеканала «Абаза-ТВ»;

Чирикба Вячеслав Андреевич – директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия;

Шамба Сергей Миронович – советник президента Республики Абхазия по международному сотрудничеству.

В соответствии с указом Государственной комиссии поручено в срок не позднее 7 апреля 2026 года представить на рассмотрение Кабинета министров Республики Абхазия предложения:

– по увековечению памяти С. З. Лакоба;

– по обеспечению изучения, переработки и возможного издания неопубликованных рукописей, писем, речей и научных работ С. З. Лакоба.

Кабинету министров Республики Абхазия поручено:

– оказывать финансовое и техническое содействие в работе Государственной комиссии;

– на основании предложений Государственной комиссии в установленном порядке обеспечить утверждение и реализацию решений, направленных на увековечение памяти С. З. Лакоба, его творческого и научного наследия, в том числе изучение и публикацию неизданного наследия С. З. Лакоба.