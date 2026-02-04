 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Абхазия Информ

ДЖАНСУХ НАНБА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА

Новости Среда, 04 февраля 2026 20:24
Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал Указ о создании Государственной комиссии по увековечению памяти, изучению и сохранению научного и творческого наследия Станислава Зосимовича Лакоба. Указ подписан в целях увековечения памяти, изучения и сохранения научного и творческого наследия, а также обеспечения издания неопубликованных работ выдающегося ученого, историка-кавказоведа, поэта, публициста, педагога, государственного и общественного деятеля, участника национально-освободительного движения абхазского народа, профессора кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Абхазского государственного университета, академика Адыгской международной академии наук, главного научного сотрудника отдела новой и новейшей истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа, лауреата Государственной премии им. Д. И. Гулиа, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, соавтора Лыхненского обращения 1989 года, соавтора учебного пособия и учебника «История Абхазии» Станислава Зосимовича Лакоба.

Председателем Государственной комиссии назначен вице-премьер Республики Абхазия Джансух Нанба.

Заместителем председателя – министр культуры Республики Абхазия Даур Кове.

Секретарем Государственной комиссии назначена начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата Кабинета министров Абхазии – Элеонора Агрба.

В состав Государственной комиссии вошли:

Авидзба Аслан Фазлыбеевич – заведующий отделом новой и новейшей истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа;

Ашуба Арда Енверович – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа;

Барганджия Даур Андреевич – общественный деятель, депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.);

Дбар Алексей Ясонович – научный сотрудник отдела источниковедения Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа;

Габелия Алик Николаевич – декан исторического факультета Абхазского государственного университета;

Гварамия Алеко Алексеевич – ректор Абхазского государственного университета;

Гунба Хана Владимировна – министр просвещения Республики Абхазия;

Гурджуа Валерий Тебович – общественный деятель, депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.);

Дамения Олег Несторович – общественный деятель, депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.);

Джинджолия Сократ Рачевич – общественный деятель, депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.);

Лакоба Отто Станиславович – сын С. З. Лакоба;

Пилия Давид Чичович – общественный деятель, депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.);

Хашиг Руслан Мканович — генеральный директор телеканала «Абаза-ТВ»;

Чирикба Вячеслав Андреевич – директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия;

Шамба Сергей Миронович – советник президента Республики Абхазия по международному сотрудничеству.

В соответствии с указом Государственной комиссии поручено в срок не позднее 7 апреля 2026 года представить на рассмотрение Кабинета министров Республики Абхазия предложения:

– по увековечению памяти С. З. Лакоба;

– по обеспечению изучения, переработки и возможного издания неопубликованных рукописей, писем, речей и научных работ С. З. Лакоба.

Кабинету министров Республики Абхазия поручено:

– оказывать финансовое и техническое содействие в работе Государственной комиссии;

– на основании предложений Государственной комиссии в установленном порядке обеспечить утверждение и реализацию решений, направленных на увековечение памяти С. З. Лакоба, его творческого и научного наследия, в том числе изучение и публикацию неизданного наследия С. З. Лакоба.

Прочитано 9 раз

