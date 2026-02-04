 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ

Новости Среда, 04 февраля 2026 20:32
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум проводится проверка по заявлению гражданина Узун-Якуб-оглы Энвера Меджидовича по факту похищения его несовершеннолетней дочери Узун-Якуб-оглы Н.Э., 2012 года рождения.

Проверкой установлено, что 02 февраля 2026 года, в период времени с 11 до 13 часов, несовершеннолетняя Узун-Якуб-оглы Н.Э. покинула здание общеобразовательной средней школы имени М. Г. Амичба села Джгярда Очамчырского района, где её ожидал Джопуа Мизан Зостанович, 1986 года рождения. Усадив в автомашину, он вывез несовершеннолетнюю по месту своего жительства в город Сухум, где по прибытии, родственникам последней было сообщено о намерении Джопуа М.З. вступить в брак с несовершеннолетней Узун-Якуб-оглы Н.Э.

Прокуратурой города Сухум совместно с сотрудниками УУМ и ПДН МОБ УВД по городу Сухум и ОУР УВД по городу Сухум несовершеннолетняя Узун-Якуб-оглы Н.Э. доставлена в прокуратуру города Сухум, где по результатам проведения необходимых следственных и процессуальных действий, была передана отцу.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 04 февраля 2026 20:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЖАНСУХ НАНБА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА БЕСЛАН ДЖОПУА: ГОД СЕЛА – ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ, ЗАНЯТОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.