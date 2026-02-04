ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум проводится проверка по заявлению гражданина Узун-Якуб-оглы Энвера Меджидовича по факту похищения его несовершеннолетней дочери Узун-Якуб-оглы Н.Э., 2012 года рождения.

Проверкой установлено, что 02 февраля 2026 года, в период времени с 11 до 13 часов, несовершеннолетняя Узун-Якуб-оглы Н.Э. покинула здание общеобразовательной средней школы имени М. Г. Амичба села Джгярда Очамчырского района, где её ожидал Джопуа Мизан Зостанович, 1986 года рождения. Усадив в автомашину, он вывез несовершеннолетнюю по месту своего жительства в город Сухум, где по прибытии, родственникам последней было сообщено о намерении Джопуа М.З. вступить в брак с несовершеннолетней Узун-Якуб-оглы Н.Э.

Прокуратурой города Сухум совместно с сотрудниками УУМ и ПДН МОБ УВД по городу Сухум и ОУР УВД по городу Сухум несовершеннолетняя Узун-Якуб-оглы Н.Э. доставлена в прокуратуру города Сухум, где по результатам проведения необходимых следственных и процессуальных действий, была передана отцу.